Чебоксары, , 18:01 — REGNUM Уникальный передвижной состав «Поезд Победы» ждут в Чувашии 5 октября. Экспозиция будет доступна в течение двух дней на железнодорожном вокзале Шумерли, сообщает региональное министерство образования и молодежной политики.

Выставка «Поезд Победы» Cap.ru

Музей в 2021 году обновил постоянную экспозицию выставкой «Брестская крепость». В новой локации отражены события обороны Белого дворца, который в первые часы Великой Отечественной войны стал мишенью немецкого артобстрела и братской могилой для полутора сотен защитников.

Символично, что «Поезд Победы» остановится в Шумерле, жители которой в годы войны ковали Победу в тылу. Все городские предприятия выпускали изделия для фронта. В Шумерле изготавливали сани, лыжи, дуги, снарядные ящики, повозки, шили белье и одежду для воинов. Выполнялись заказы по отгрузке древесины специального ассортимента для оборонной промышленности. Местное торфопредприятие обеспечивало топливом не только город, но и республику. В городских госпиталях лечили раненых солдат и офицеров.

С октября 2020 года музей посетили более 452 тыс. жителей в 120 городах России и Белоруссии.

Работать выставка в Шумерле будет 5 октября с 10:00 до 19:00, 6 октября — с 10:00 до 17:00 (мск).

Ранее ИА REGNUM передавало, в Ростовской области 3 октября встретили «Поезд Победы».

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