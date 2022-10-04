4 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что Анкара просит Москву об отсрочке платежей за газ.

Мирослава Романенко, , 21:06 — REGNUM Анкара просит Москву об отсрочке платежей за газ, этот вопрос обсуждается частным образом.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, государственный импортёр топлива Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS хочет отсрочки части платежей до 2024 года, сообщает Bloomberg.

Сообщение Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что России не стоит идти на поводу у Турции, ведь Анкара помогает своими беспилотными летательными аппаратами киевскому режиму. Иные отметили, что у Турции имеется «рычаг давления» на РФ — это вопрос членства Финляндии и Швеции в НАТО.

«А может, они пересядут на один стул, а потом поговорим по отсрочкам?» — задался вопросом Vadim S.

«И перекрыли карты «Мир». Молодцы какие», — с сарказмом напомнил Anthony.

«Да, да… И «байрактары» продолжают гнать [киевскому режиму]…» — прокомментировал Sergei.

«Ох эти хитрые, подлые предатели турки. Я бы не давала отсрочки, спасибо все равно не скажут», — отреагировала Наталья.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они нам не враги, во многом эта прокладка нужна нам: взаимовыгодное сотрудничество без сантиментов…» — отреагировал Андрон.

«Они друзья только самим себе. Как всегда и было. Только выгодные для себя шаги. Нам нужно тоже так научиться», — ответила Андрону Светлана.

«В политике вообще нет никаких друзей: есть только интересы и взаимовыгодное сотрудничество. По-моему, уже научились и давно», — ответил Светлане Андрон.

«А вот чему нам всем пора научиться, так это социальной сплоченности и ответственности. Нечего ездить в Турцию на отдых, пока они штампуют «байрактары» для [ВСУ]. Засунуть свои личные сиюминутные радости пока подальше и не позорить свою страну», — добавила Светлана.

«Никаких отсрочек…» — призвал 7p0l9.

«Байрактары» пусть прекратит [киевскому режиму] продавать — отсрочим», — прокомментировал Vладимир Z.

«Нет проблем — можете расплатиться линкором, который строили для [Киева]», — с сарказмом добавил Артур С.

«Байрактарами» пусть платят!» — не без сарказма призвал Сергей Н.

«И за это они будут помогать фашистам из Киева», — отреагировал Davi.

«Пусть у Зели (Зеленского — М. Р.) в долг возьмёт», — иронизирует Наталья.

«Думаю, дадут отсрочку. На сегодня Турция имеет неплохой рычаг давления на РФ — это Финляндия и Швеция на пороге НАТО», — заметила Ирина.

«Эрдоган, хватит метаться! Выходи из НАТО и стань нашим верным союзником! Газом тебя не обидят!» — не без сарказма подытожил QUARTZ.

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Добавим, позже стало известно, что переговоры турецкой и российской сторон по газу касаются стоимости топлива, а не отсрочки платежей.