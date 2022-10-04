Кировск, Мурманская область, 4 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Кировске выставлен на продажу экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», вошедший в Книгу рекордов России, как самое крупное сооружение из снега.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Замёрзший фонтан и луна. Работа Романа Волка, Хибины

«Проект с успехом реализуется уже на протяжении 15 лет, функционируя как уникальное сооружение, построенное из снега и льда. Объект туристического показа является одной из главных туристических достопримечательностей Мурманской области, удобно расположенный у подножья Хибин, где начинаются все туристические маршруты. Посещаемость объекта туристического показа в зимне-весенний период составляет от 35 до 40 тыс. посетителей», — сообщает владелец компании на сайте объявлений.

Отмечается, что компания является резидентом АЗРФ, а посещаемость объекта в зимне-весенний период составляет от 35 до 40 тысяч посетителей. Стоимость объекта предприниматель предоставляет по запросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в 2025 году появится еще один туристический комплекс.