Белгород, , 17:53 — REGNUM Мобилизационный пункт для военнослужащих, подлежащих частичной мобилизации, развернули 4 октября в Центре молодёжных инициатив в Белгороде. На проводы резервистов приехал губернатор Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Проводы резервистов Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Власти организовали в ЦМИ врачебный осмотр, оформление всех необходимых документов, в том числе заявления на перечисление региональной единовременной выплаты. Глава региона ответил на вопросы родственников резервистов, подчеркнул, что по каждой семье, исходя из запросов, будет сформирован реестр помощи, пообещал навестить мобилизованных в воинской части.

«М ы точно понимаем, что несёт угроза со стороны [киевского режима]. Мы точно понимаем, что стоит на кону! И, конечно, то, что сегодня лучшие мужчины, настоящие мужчины идут на защиту своих семей, не может ни одного человека оставить равнодушным. Дорогие наши защитники! Мы здесь все за вас переживаем! Всегда с вами. Так было и будет всегда. Спасибо вам!» — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 октября белгородским резервистам начали выплачивать единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.