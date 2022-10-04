В Белгороде развернули мобилизационный пункт для резервистов
Белгород, 4 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Мобилизационный пункт для военнослужащих, подлежащих частичной мобилизации, развернули 4 октября в Центре молодёжных инициатив в Белгороде. На проводы резервистов приехал губернатор Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Власти организовали в ЦМИ врачебный осмотр, оформление всех необходимых документов, в том числе заявления на перечисление региональной единовременной выплаты. Глава региона ответил на вопросы родственников резервистов, подчеркнул, что по каждой семье, исходя из запросов, будет сформирован реестр помощи, пообещал навестить мобилизованных в воинской части.
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 октября белгородским резервистам начали выплачивать единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.