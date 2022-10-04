Москва, , 17:59 — REGNUM Нападки на «Северный поток» — публичная позиция США, заявил 4 октября российский генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Игорь Краснов Kremlin.ru

Так, западная сторона сначала заявляла о намерениях уничтожить «Северный поток», а после этого не сильно пыталась скрыть свои действия по разрушению трубопровода. Причём в итоге Запад обвиняет в диверсии Россию. «Согласитесь, полная шизофрения, причём массовая», — добавил Краснов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ России возбудило уголовное дело о диверсиях на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» в ночь на 26 сентября. Отмечено, что США не раз высказывались на тему о разрушении трубопроводов, и этим не исчерпываются подозрения по их адресу.

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