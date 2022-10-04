Дакка, , 18:14 — REGNUM Свыше 140 млн жителей Бангладеш остались без энергоснабжения из-за сбоя в сетях, сообщает 4 октября Times Now.

Бангладеш AStikhin

Национальная сеть электроснабжения вышла из строя в 11:05 мск. Сперва отключилась подача энергии в восточной части страны, а затем одна за другой вышли из строя энергосети других регионов.

Стоит отметить, что общая численность населения Бангладеш составляет порядка 168 млн человек.

Причины аварии до сих пор не выяснены. Инженерные службы пытаются восстановить электроснабжение регионов, но опасаются повторения сбоя.

Из-за перебоев уже начался хаос на автозаправках в столице Бангладеш, так как жители пытаются запастись горючим для электрогенераторов.

Кроме того, компании-операторы мобильной связи уже заявили о вероятности перебоев в их работе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске восстановили электроснабжение