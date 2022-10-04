Калуга, 4 октября 2022, 18:15 — REGNUM В Калуге, несмотря на снижение числа детей-сирот, количество детей, нуждающихся в помощи государства, не уменьшается. За 8 месяцев года в организации выявлено шесть новорожденных, от которых отказались родители, в Центр содействия семейного воспитания имени Попова поступил 21 ребенок. Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заведующего отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги Владимира Маймусова.
С начала года в калужский городской дом ребенка поступило 57 детей, 21 из них по заявлению родителей. Практика применения ограничения родителей в правах была проведена в отношении семи семей, где воспитываются 12 детей. 14 родителей лишили родительских прав. На усыновление передано семь несовершеннолетних. Миграционные проблемы также влияют на положение дел. Среди родителей-отказников есть граждане СНГ, в основном из Узбекистана и Таджикистана. Проблемы с миграционной службой и нерешенные вопросы проживания родителей на территории России отражаются на статистике.
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