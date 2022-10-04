Калуга, , 18:15 — REGNUM В Калуге, несмотря на снижение числа детей-сирот, количество детей, нуждающихся в помощи государства, не уменьшается. За 8 месяцев года в организации выявлено шесть новорожденных, от которых отказались родители, в Центр содействия семейного воспитания имени Попова поступил 21 ребенок. Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заведующего отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги Владимира Маймусова.

Сироты Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР

С начала года в калужский городской дом ребенка поступило 57 детей, 21 из них по заявлению родителей. Практика применения ограничения родителей в правах была проведена в отношении семи семей, где воспитываются 12 детей. 14 родителей лишили родительских прав. На усыновление передано семь несовершеннолетних. Миграционные проблемы также влияют на положение дел. Среди родителей-отказников есть граждане СНГ, в основном из Узбекистана и Таджикистана. Проблемы с миграционной службой и нерешенные вопросы проживания родителей на территории России отражаются на статистике.

«Между тем статистика говорит не столько о масштабах семейного неблагополучия, сколько о планомерной и направленной семейной политике и работе с целью сохранения семей. На протяжении трёх лет не было ни одного случая изъятия из семей детей из-за реальной угрозы ребенку. Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу реализует не только надзорные функции, но и помогает родителям, готовым исправить кризисное положение в семье. С семьями проводятся профилактические беседы и консультирование», — отметил Владимир Маймусов.

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