Варшава, , 17:44 — REGNUM На репарацию мог бы рассчитывать Киев со стороны России, считают Германия и Польша. Об этом заявили 4 октября министры иностранных дел этих двух стран Анналена Бербок и Збигнев Рау по итогам встречи.

Спор. Германия и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Говоря о спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, дипломаты заявили, что боевые действия должны завершиться получением Киевом «полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций».

Добавим, что Германия и Польша выясняют отношения по вопросу репараций Берлина Варшаве за нападение Третьего рейха на Польшу в начале Второй мировой войны.

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