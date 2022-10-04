Москва, 4 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Смена командующих соединениями и частями в ходе специальной военной операции будет способствовать успешным действиям Российской армии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Назначение нового командующего Западным военным округом наверняка не последнее кадровое решение такого рода», — считает Миронов.

Новым командующим Западным военным округом назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, который ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем возглавлял группировку российских войск в Сирии.

«Только в боевых условиях кто-то из командиров в полной мере проявляет полководческий талант, а кто-то не проходит эту жестокую проверку, хотя впоследствии может проявить себя с самой лучшей стороны. Это мы хорошо знаем по нашей истории, в том числе Великой Отечественной», — рассуждает Миронов.