Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В 2023 году бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличат в Санкт-Петербурге на 8%. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM В поликлинике

На очередном заседании правительство Петербурга одобрило проект городского закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно ему, бюджет фонда ОМС вырастет в следующем году на 7,8% и составит 142,4 млрд рублей.

Формирование бюджета этого фонда происходит за счёт субвенций, которые поступают от федерального фонда ОМС. В Петербурге ТФОМС на 80% состоит из этих средств, 14% составляют деньги городского бюджета.

«Уровень медицинской помощи в Петербурге всегда был высоким. В последние годы уделяли особое внимание развитию здравоохранения, — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. — Наша задача — обеспечить финансовую устойчивость городской системы здравоохранения. Фонд ОМС и страховые медицинские организации с этой задачей справляются».

В 2023 году почти все средства ТФОМС поступят на реализацию территориальной программы ОМС, 133,8 млрд рублей. На одного застрахованного жителя Петербурга подушевой норматив составит 22,5 тысяч рублей. Это в 1,5 раза больше, чем на федеральном уровне.

«Прошу особое внимание уделить наращиванию объемов онкологической помощи. Необходимо также сосредоточить усилия и ресурсы на профилактике и реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией», — заключил Беглов.