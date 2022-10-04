Новосибирск, , 17:36 — REGNUM На полигоне в Новосибирской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прибывшие в центр формирования и слаживания подразделений мобилизованные граждане приступили к отработке различных тактических приёмов, — уточнили в ЦВО. — Под руководством опытных инструкторов, служащие выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулемётов Калашникова, а также гранатомётов, совершенствуют навыки метания гранат. Учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника».

Также, на полигоне проводятся практические занятия по основам оказания первой медицинской помощи раненным военнослужащим.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на сегодняшний день созданы все основные условия для мобилизованных — для проживания, питания, помывки и полевого досуга.

Напомним, что в Новосибирске создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов пяти сибирских регионов.