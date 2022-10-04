Белгород, , 17:35 — REGNUM Длительное лишение свободы ждёт банду фиктивных автодиллеров, похитивших более 150 млн рублей у жителей трёх регионов, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Четверо мужчин в 2017 году разработали незаконную схему посреднических услуг. В фиктивных автосалонах они продавали автомобили клиентов, зачастую по заниженной стоимости, а вырученные деньги присваивали себе. Криминальный бизнес вели в Белгороде, Курске и Орле. За два года злоумышленники смогли обмануть почти 300 человек, похитив у них более 150 млн рублей.

Суд приговорил мошенников к лишению свободы на сроки от 15 лет шести месяцев до 20 лет в колонии строгого режима. Осуждённые подали апелляционные жалобы, в которых настаивали на легальной деятельности автосалонов и своём намерении исполнить обязательства перед клиентами.

Рассмотрев материалы дела, Белгородский областной суд отклонил доводы апеллянтов и оставил приговор без изменения.