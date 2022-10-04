Копенгаген, , 18:27 — REGNUM Несанкционированная активность беспилотников наблюдается на датском газовом месторождении «Руар», расположенном в Северном море. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritsaus Bureau.

Беспилотник (сс) Lars_Nissen_Photoart

Ранее норвежские власти предупредили о том, что таинственные беспилотники недавно роились вокруг нескольких норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море. Активность наблюдалась в среду, на следующий день после утечки газа в Балтийском море. Теперь «несанкционированные беспилотники» были замечены над месторождением «Руар» в Северном море. Полиция и энергетическое агентство Дании комментарии не дают.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Норвегии развернула на нефтяных платформах систему «dronesensor», чтобы идентифицировать любые беспилотные летательные аппараты вокруг объектов на норвежском континентальном шельфе.

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