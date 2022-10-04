Вологда, 4 октября 2022, 17:32 — REGNUM В Вологодской области 76% от призванных в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, уже отправились в воинские части. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил замгубернатора Эдуард Зайнак.
Напомним, что в Вологодской области запланировано мобилизовать 2129 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области мобилизованным будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Кроме того, им положена единовременная выплата в сто тысяч рублей.