Вологда, , 17:32 — REGNUM В Вологодской области 76% от призванных в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, уже отправились в воинские части. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил замгубернатора Эдуард Зайнак.

Мобилизация https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/52772/

«В учебные центры Минобороны отправлено 76% граждан. Все отправки продолжаются в плановом режиме», — отметил Зайнак.

Напомним, что в Вологодской области запланировано мобилизовать 2129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области мобилизованным будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Кроме того, им положена единовременная выплата в сто тысяч рублей.