Магнитогорск, Челябинская область, , 17:30 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области задержали подозреваемого в реализации контрафактной табачной продукции более чем на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сигареты

По данным следователей, 39-летний гражданин развозил товар в «ГАЗели» по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам для последующей продажи. У него изъяли более 19 тыс. пачек немаркированных сигарет.

По предварительным данным, нелегальный табак приобретался с помощью транспортных компаний. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности.