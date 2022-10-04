Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В Карелии ежедневно отправляют в учебные центры машины с необходимыми вещами для мобилизованных, собранными как местными жителями, так и компаниями республики, сообщил 4 октября глава региона Артур Парфенчиков.

Сбор помощи мобилизованным vk.com/aparfenchikov

По его словам, сбор вещей идет четко по спискам, которые направили командиры, — в них перечень необходимой экипировки с указанием индивидуального размера каждого бойца.

«Большое спасибо землякам, которые приносят гуманитарную помощь в наши пункты сбора, вяжут носки и свитера для ребят, оказывают любую посильную помощь нашим бойцам», — добавил глава республики и также поблагодарил предпринимателей, которые оказывают помощь.

По его словам, только за 4 октября благодаря компании «АлкоВорлд» удалось собрать нужные упаковки антисептиков, благодаря молочному комбинату «Славмо» — 7,5 т минеральной воды, а при помощи предприятия «Карелфарм» — сумки для оказания первой медицинской помощи, а также индивидуальные аптечки, в которые входят перевязочные, кровоостанавливащие и противоожоговые средства.

«Парни, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить вас всем необходимым. А вы скорее возвращайтесь домой», — подытожил Артур Парфенчиков.

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