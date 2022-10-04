Москва, 4 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Объем выплат гражданам, пострадавшим при долевом строительстве, за три квартала текущего года достиг 52,05 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Adm44.ru Дом, возведённый по договору долевого строительства

«Свои средства получили 14,6 тыс. граждан», — уточнил зампред правительства. Всего дольщикам выплатили 109,64 млрд рублей, по решениям наблюдательного совета Фонда развития территорий о выплатах восстановлены права 41,8 тыс. дольщиков.

Только в III квартале текущего года дольщикам выплачено 14,6 млрд рублей, компенсации за недостроенное жилье получили около 4 тыс. граждан, отметил управляющий директор Фонда Константин Тимофеев.

«География выплат в сентябре охватила 26 регионов, наибольшее количество граждан, восстановленных в правах посредством выплат, приходится на Красноярский край, Ленинградскую, Московскую, Саратовскую области и Башкирию», — добавил он. Только в сентябре компенсации выплатили 399 гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ, которые снимут дополнительные финансовые обязательства с обманутых дольщиков будет внесен в Госдуму, отметил вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»). Депутат назвал злободневным вопросом налогообложение дохода гражданина-участника долевого строительства, образовавшегося по итогам получения квартиры или компенсации.

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