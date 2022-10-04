Энергодар, Запорожская область, , 17:27 — REGNUM Город Энергодар снова подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ, сообщает 4 октября Телеграм-канал «Главное в Энергодаре».

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, за день было зафиксировано не менее 16 взрывов.

По мнению местных источников, обстрел ведется из американских 155-мм гаубиц М777, поставляемых киевскому режиму. Данные о разрушениях или пострадавших пока не поступали.

Напомним, в Энергодаре расположена Запорожская АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 октября в городе был временно введен комендантский час.

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