Энергодар, Запорожская область, 4 октября 2022, 17:27 — REGNUM Город Энергодар снова подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ, сообщает 4 октября Телеграм-канал «Главное в Энергодаре».
По предварительным данным, за день было зафиксировано не менее 16 взрывов.
По мнению местных источников, обстрел ведется из американских 155-мм гаубиц М777, поставляемых киевскому режиму. Данные о разрушениях или пострадавших пока не поступали.
Напомним, в Энергодаре расположена Запорожская АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 октября в городе был временно введен комендантский час.
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