4 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 21:07 — REGNUM В ЕС растет несогласие, особенно в Италии и Франции, с политикой Германии относительно поддержки собственной экономики. В то время как в ФРГ власти выделяют большую финансовую помощь (200 млрд евро), страдают экономики более бедных стран ЕС, сообщает News.ru со ссылкой на публикацию Politico. По мнению несогласных с позицией Германии европейских политиков, действия властей ФРГ «ведут к пропасти» между странами — членами союза, поскольку единую Европу заменит гегемония сильнейших государств. При этом авторы публикации напоминают, что большую «финансовую подушку» Германии критиковали еще во время пандемии коронавируса, когда остальные страны ЕС были вынуждены спешно пополнять свои спасательные фонды.

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тем временем инвестбанкир Евгений Коган обратил внимание на приближение долгового кризиса, говоря о росте доходностей и падении цен на облигации ряда европейских стран и США. Речь идет, в частности, о Германии, Франции, Испании, Италии и Греции. Растет стоимость обслуживания долгов, подчеркивает эксперт, что для экономики, накачанной долгами, — болезненный вопрос. С одной стороны, указывает Коган, по уже выпущенным бумагам для эмитентов ничего не меняется, с другой — государствам и корпорациям приходится постоянно рефинансировать старые долги, что не проблема при нулевых ставках, однако сложно при росте ставок. По мере замены дешевого долга дорогим и роста объема самого долга в условиях рецессии и дефицитных бюджетов бремя обслуживания долга может стать неподъемным без печатного станка, как это было с кризисом PIGS в 2012 году, подчеркивает экономист. Но и это еще «цветочки». Качественные облигации, отмечает Коган, зачастую выступают в качестве залога, снижение рыночной стоимости которых, может потребовать увеличения резервов банков или внесения допобеспечения прочими заемщиками.

Давид Тенирс Младший. Ростовщик (фрагмент). XVII

«А где взять на это средства, когда ставки растут, а качество активов на балансе падает», — вопрошает инвестбанкир, называя такую ситуацию эффектом ножниц.

В такую «ловушку» в свое время попал Lehman Brothers, напоминает эксперт: «Еще недавно ипотечные бумаги на его балансе считались качественными и стоили дорого, но, когда пошли дефолты по ипотеке и падение соответствующих бумаг, они не смогли рефинансировать свои обязательства». При этом банкротство Lehman вызвало цепную реакцию — проблемы возникли и у кредиторов компании. Сейчас история повторяется. Поползли слухи о проблемах в таких банках, как швейцарский Credit Suisse и немецкий Deutsche Bank, что может вызвать значительные колебания на мировых рынках. Credit Suisse входит в число системообразующих банков мира, напоминает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Игорь Додонов, и эффект от его банкротства вполне может оказаться сравнимым с падением Lehman Brothers в 2008 году или даже превзойти его. Банк, по его словам, стал одной из главных жертв многомиллиардного краха фонда Archegos Capital, «засветился» в ряде скандалов, регулярно сталкивался с претензиями финансовых регуляторов и различными судебными исками. Стоимость его акций с начала года упала более чем вдвое, а только за вторую половину сентября снижение составило порядка 25%. Оправиться от потерь банк планирует за счет масштабной реструктуризации, но, судя по всему, подмечает аналитик, он уже в значительной степени потерял доверие инвесторов. Однако, полагают эксперты, мировые регуляторы извлекли уроки из кризиса 2008 года и спасут банк. Затраты на спасение Credit Suisse, в случае такой необходимости, уверен Додонов, «в любом случае будут меньше того ущерба, который возникнет, если пустить ситуацию на самотек».

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

Спасение финансового сектора, считает в свою очередь Евгений Коган, «непростой выбор для центробанков». После истории с Lehman Brothers, полагает он, никто не позволит «качающимся» крупным банкам реально обанкротиться. Банк Англии, обращает внимание эксперт, уже собирается воспользоваться печатным станком, но сейчас не 2012 год с угрозой дефляции. Наоборот, подчеркивает экономист, потребители и так страдают от рекордного роста цен и энергокризиса. Поэтому почти наверняка подобная поддержка обернется, по его словам, еще большим хаосом в реальной экономике. При этом похоже, что очень скоро и ЕЦБ придется включаться в процесс стабилизации долгового рынка, резюмирует Коган.

Опасения по поводу усугубления глобального долгового кризиса были подтверждены, как пишет The Guardian, и исследованиями, проведенными группой кампаний «Debt Justice». Согласно им, рост процентных ставок болезненно сказывается на государствах с низким уровнем доходов — их выплаты по внешним долгам, таким образом, увеличиваются, что еще усугубляется невозможностью получения займов у частных кредиторов. В этой связи представитель компании заявила о необходимости принятия срочных мер по списанию долгов нуждающимся странам, особенно кредитов под высокие проценты от частных кредиторов. И так уж совпало, что 10 октября состоится ежегодное собрание Всемирного банка, важным пунктом в повестке которого будет, в частности, обсуждение долгового бремени.