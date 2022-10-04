Новосибирск, 4 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Жительницы Барабинского района Новосибирской области организовали клуб вязания, чтобы обеспечить шерстяными носками мобилизованных. Об этом рассказал депутат райсовета Константин Терещенко (Партия Роста) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Хочу рассказать про инициативу Елены Янцен из Новоспасска Барабинского района. Когда началась частичная мобилизация люди начали активно искать способ как помочь ребятам быть защищенными, быть здоровыми. Ко мне обратилась Елена Янцен из Новоспасска. Она предложила передать тёплые шерстяные носки ребятам, и сказала, что готова ещё вязать сколько нужно. К ней уже присоединились ещё женщины из Новоспасска, — рассказал Терещенко. — Уверен, что у большей части тех, кто это прочитает, были в детстве шерстяные носки и не одна и даже не две пары. Так наши бабушки проявляли заботу о нас. И конечно мы все помним главный бабушкин совет «Держи ноги в тепле». Вот для этого Елена и делает своё дело, это выражение заботы и добра через тепло шерстяных носков».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области ведётся сбор средств на приобретение необходимых вещей для мобилизованных.

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