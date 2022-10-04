Рига, 4 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Еврокомиссия подготовила план реформирования рынка энергетики Евросоюза, на реализацию которого потребуется более 600 млрд евро, это серьезные деньги. Об этом депутат Европарламента от Латвии Андрис Америкс сообщил порталу bb. lv.

Alexas Fotos Евро

«Энергосети Европы оказались не в состоянии принять стремительно растущий поток возобновляемой энергии. Это самое узкое место сегодня. Ситуация хуже, чем мы думали, и касается она не только Латвии, но и многих других стран ЕС», — отметил Америкс.

Он добавил, что энергосистемы нуждаются в серьезной модернизации: «Это очень дорогое мероприятие, в которое до 2030 года придется вложить 600 млрд евро, и 400 млрд евро из них предусмотрено на развитие распределительных сетей, в том числе на создание так называемых «умных сетей», которые смогут быстрее реагируют на перепады спроса и предложения».

По его утверждению, Еврокомиссия предлагает перенаправить на эти цели средства из фонда преодоления последствий эпидемии коронавируса: «Нынешняя ситуация диктует необходимость пересмотра приоритетов».

«Золотого дождя» ждать не стоит. Печатный станок больше включать не будут. Придется обходиться теми средствами, что есть», — констатировал европарламентарий от Латвии.

Важным фактором становится экономия ресурсов, пересмотр структуры потребностей, добавил он: «Раньше выключать свет в помещениях и на улицах, уменьшить температуру в офисах и квартирах. Из таких мелочей складываются миллионы сэкономленных евро».