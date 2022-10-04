Варшава, , 17:19 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Евросоюзу оказывать киевскому режиму такую же финансовую помощь, какую Киев получает от США.

Гиена

Об этом Моравецкий заявил 4 октября на Варшавском форуме по вопросам безопасности.

«Вчера администрация президента Джо Байдена сказала всем нам, европейцам, что США готовы давать финансовую поддержку на уровне около 1-1,5 миллиарда ежемесячно. Наша задача — организовать такую же финансовую помощь от Европейского союза», — сказал Моравецкий.

«Мы должны соответствовать этой сумме и эффективно и быстро передавать эту помощь. А что сейчас? Лишь половина из обещанных девять миллиардов евро отправлена Киеву. Мы должны действовать быстрее, решительнее», — добавил польский премьер.

Напомним, сама Польша получает ежегодные дотации из бюджета ЕС, практически не участвуя в его наполнении.

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