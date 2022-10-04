Москва, , 17:26 — REGNUM О своём праве прекратить поставки газа в случае нарушения покупателем обязательства по оплате газа заявил 4 октября Газпром, комментируя ситуацию с «Молдовагазом». Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

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Напомнив, что «Молдовагаз» на протяжении всего этого года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный Россией газ и при этом неоднократно просил Газпром смягчить контрактные обязательства, касающиеся объёмов поставок, российская компания указала, что всегда с пониманием относилась к этим просьбам — запросы Кишинёва регулярно удовлетворялись.

Затем Газпром напомнил, что «Нафтогаз» отказывается предоставлять ему услугу по транспортировке газа в полном объёме, поэтому в Газпром «имеет возможность поставлять в Молдавию газ только в объёме 5,7 млн куб. м в сутки».

«ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 г., а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз»", — заявила российская компания.

Газпром добавил, что если от Кишинёва последуют просьбы, «предполагающие изменения контрактных условий», то они теперь «будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту».

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