Волгоград, 4 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В 2022 году из аварийного жилья переехали более 450 жителей Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В области продолжается расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Собственникам на выбор предлагается готовое жильё или денежная выплата. С начала 2022 года власти закупили 798 квартир, улучшили свои жилищные условия 189 семей или 454 человека, причём 169 расселённых семей предпочли переезд в новую квартиру. До конца декабря 2022 года планируется приобрести ещё 174 жилых помещения в Волгограде, Камышине, Светлом Яре и двух сельских поселениях Городищенского района.

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Волгоградской области предстоит расселить аварийный жилой фонд общей площадью более 15,8 тысячи кв. м, в котором проживают около 1,3 тысячи жителей.