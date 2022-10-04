Калуга, 4 октября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Калужской области с начала года на профучетах состояло 29 несовершеннолетних наркопотребителей. Из них девять подростков сняты с учета по достижении 18 лет. 13 подростков привлечены к ответственности за административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. В подавляющем большинстве — за сбыт наркосредств посредством «тайников-закладок». Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где обсуждалась наркоситуация среди несовершеннолетних.

Цитата из к/ф На игле. реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания Наркоман в клинике

Комиссия также проанализировала тенденции детско-подростковой заболеваемости наркологическими расстройствами и пути решения проблемных вопросов профилактики потребления несовершеннолетними психотропных веществ. Под наблюдением наркологической службы области состоит 24 потребителя запрещенных веществ. В 83% случаев это потребители синтетических психостимуляторов, которые в кратчайшие сроки приводят к формированию наркозависимости. В этом году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 29% сократилось число наркопотребителей, состоящих на диспансерном наблюдении В 2021 году этот показатель составил 31 человек, в 2022 году — 24. На 50% снизилась первичная заболеваемость (в 2021 году — 14 человек, в 2022 году — 7).

В 98 учебных учреждениях области проведено имунохроматографическое тестирование 2843 учащихся. В социально-психологическом тестировании приняли участие 54 670 обучающихся организаций общего и среднего профессионального образования. В вузах прошли тестирование 6703 студентов. По итогам исследований количество лиц, отнесенных к «группе риска», составило 226 человек. С повышенным риском вероятности вовлечения в потребление психоактивных веществ выявлено 3326 человек.