Новосибирск, 4 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области ведётся сбор средств на приобретение необходимых вещей для мобилизованных. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Напомним, что по словам Травникова в Новосибирской области на сегодняшний день созданы все основные условия для мобилизованных — для проживания, питания, помывки и полевого досуга.

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«Требуются для солдатского быта и такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы, — такая помощь требуется. Простые солдатские «ништяки», как говорят бойцы, они нужны, конечно же, помощь приветствуется, ведём сбор средств на приобретение таких вещей, выделяем средства из резервного фонда правительства — будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят, — отметил глава Новосибирской области. — Что касается снабжения со стороны Министерства обороны, могу заверить — штатное обмундирование всё будет выдано».

Ранее ИА REGNUM сообщило, чтоо в Новосибирской области создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов пяти сибирских регионов.