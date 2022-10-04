Астана, 4 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Информация о том, что Россия намеревается привлечь союзников по ОДКБ к участию в специальной военной операции, не соответствует действительности. Политолог из КазахстанаТалгат Калиев назвал три явных признака того, что в соцсетях распространяют недостоверную информацию. Об этом эксперт написал в своём телеграм-канале 4 октября.

ИА REGNUM Фейк

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Напомним, в соцсетях и интернет-мессенджерах активно распространяются слухи о том, что российские власти якобы намереваются привлечь силы ОДКБ к участию в специальной военной операции на территории б. УССР. При этом эту информацию пытаются подкрепить фотографией документа, якобы направленного от имени зампредседателя Совета безопасности РФДмитрия Медведева в секретариат Организации с запросом о привлечении контингента ОДКБ к «восстановлению территориальной целостности РФ».

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Политолог отметил, что достоверность этого «документа» вызывает серьёзные сомнения. По словам эксперта, во-первых, действие мандата Организации Договора о коллективной безопасности распространяется лишь на территории стран-членов в рамках международно признанных границ и действительных на момент подписания самого Соглашения.

«Иное возможно лишь путем внесения в него соответствующих изменений и ратификации обновленного документа парламентами всех стран-участников ОДКБ. Ни в случае с Крымом, ни с другими регионами таких изменений и дополнений не вносилось», — написал он.

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Вторым признаком, говорящим о подделке, является тот факт, что должность заместителя председателя Совбеза РФ относится не к аппарату Совета безопасности, а к руководству.

«Это предполагает наличие у Дмитрия Медведева собственного бланка с шапкой «Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации», на котором и должен был бы печататься документ за его подписью», — пояснил аналитик.

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А третьим признаком фейковости «запроса Совбеза России» Талгат Калиев назвал тот факт, что поступление такого документа в секретариат ОДКБ вряд ли остался бы тайной.

«И произошло бы это не в виде одного единственного слива документа, а множества подтверждений от самых независимых друг от друга источников в разных странах. Поскольку тема отправки военнослужащих болезненна для любой страны, появилось бы гораздо больше желающих сорвать данный процесс. Поэтому сам резонанс далеко не адекватен масштабу предполагаемого события», — констатировал эксперт.

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