Москва, 4 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Затягивать с принятием законопроекта о техническом обслуживании газового оборудования в многоквартирных домах дальше нельзя, уверен глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Алексей Банников ИА REGNUM Монтаж газовой плиты

Депутат напомнил, что законопроект был принят в первом чтении в апреле 2018 года. По его словам, в 2021 году в России зафиксировано почти 6 тысяч происшествий, связанных с газом.

«Лидерами» являются Астраханская область (3613 эксцессов), Ямало-Ненецкий автономный округ (578) и Ярославская область (413). Даже небольшая и едва заметная утечка газа может привести к катастрофическим последствиям. Попросили коллег-ресурсников сформулировать наконец четкую единую позицию по тому, кто и как должен, на их взгляд, обслуживать газовое оборудование в домах», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Он считает, что один дом должна обслуживать одна специализированная организация, которая будет заниматься как внутридомовым, так и внутриквартирным газовым оборудованием.

«Реализация такой концепции позволит исключить присутствие на рынке услуг ТО недобросовестных организаций, обяжет собственников помещений предоставлять доступ к сетям и оборудованию в квартире. Контрольно-надзорные функции за соблюдением требований о безопасном использовании газового оборудования мы планируем закрепить за ГЖИ в части проверки наличия договоров, периодичности проведения обследований», — добавил Пахомов.

Также парламентарий считает необходимым внедрить в производственный цикл газового оборудования опции установки аппаратов газ-контроля, которые автоматически прекращают подачу при утечке.

«Безусловно, заменить 43 миллиона газовых плит в стране одновременно невозможно. Но озадачиться этим вопросом Минпромторгу точно следует, чтобы новые модели газовых плит были безопасными», — заключил депутат.