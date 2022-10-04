Москва, 4 октября 2022, 17:00 — REGNUM Российскими военными в ходе спецоперации уничтожен штаб воздушного командования ВСУ «Восток», сообщил 4 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 470 единиц авиатехники ВСУ уничтожено в ходе спецоперации, из них — 2145 беспилотников.
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