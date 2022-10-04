Москва, 4 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Российскими военными в ходе спецоперации уничтожен штаб воздушного командования ВСУ «Восток», сообщил 4 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Удар по боевикам

Игорь Конашенков «На юго-западной окраине города Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражён штаб воздушного командования «Восток» ВСУ».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 470 самолётов и вертолётов ВСУ уничтожено в ходе спецоперации, а также 2145 беспилотников.