Бишкек, 4 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В начале 2022 года в Киргизии работали 270 автошкол, из которых только 22 полностью соответствовали всем требованиям. Об этом заявил заместитель начальника госавтоинспекции Азамат Исраилов на заседании профильного парламентского комитета.

Водитель

По его словам, после их передачи от Министерства образования в ведение Министерства внутренних дел, 33 автошколы были закрыты, а деятельность части из них приостановили на 90 дней, предоставив возможность устранить недостатки.

Также представитель МВД отметил, что с первого раза экзамен на получение водительского удостоверения сдают только 20% курсантов автошкол, а 80% направляют на повторное обучение.

Говоря о том, кого из водителей направляют на пересдачу экзаменов на знание правил дорожного движения, Азамат Исраилов сообщил, что эта процедура затрагивает только тех, кто трижды за год допустил грубые нарушения — управлял автомобилем без госномеров, не остановился по требованию сотрудников органов внутренних дел или превысил скорость более чем на 60 километров в час.

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