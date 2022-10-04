Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM На развитие метрополитена Санкт-Петербурга в 2023 году из адресной инвестиционной программы (АИП) выделят 30 млрд рублей. Об этом 4 октября заявил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции метро «Горный институт» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На следующий год объём АИП составит 203 млрд рублей. Из этих средств на развитие транспортной системы мегаполиса направят 83,7 млрд рублей.

«Планируются расходы на метростроение, создание дорожной инфраструктуры и обеспечение объектов общественного транспорта. Объём финансирования составляет порядка 83 млрд рублей, в том числе на дорожное хозяйство — 50 млрд, на транспорт — 32 млрд рублей, из которых на метро приходится основная часть — 30 млрд рублей», — отметил Зырянов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего за три предстоящих года объём адресной инвестиционной программы составит 625,1 млрд рублей. Значительная часть этих денег пойдёт на транспорт и дорожное хозяйство.

«Мы строим Красносельско-Калининскую линию. «Казаковская, «Путиловская» — ввод 2024 год, «Горный институт», Лахтинско-Правобережная линия. Также у нас в адресной инвестиционной программе предусмотрена реконструкция «Чернышевской», — заключил Зырянов, добавив, что по остальным объектам идёт разработка проектной документации.

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