Санкт-Петербург, 4 октября 2022, 17:19 — REGNUM На развитие метрополитена Санкт-Петербурга в 2023 году из адресной инвестиционной программы (АИП) выделят 30 млрд рублей. Об этом 4 октября заявил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На следующий год объём АИП составит 203 млрд рублей. Из этих средств на развитие транспортной системы мегаполиса направят 83,7 млрд рублей.
«Планируются расходы на метростроение, создание дорожной инфраструктуры и обеспечение объектов общественного транспорта. Объём финансирования составляет порядка 83 млрд рублей, в том числе на дорожное хозяйство — 50 млрд, на транспорт — 32 млрд рублей, из которых на метро приходится основная часть — 30 млрд рублей», — отметил Зырянов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего за три предстоящих года объём адресной инвестиционной программы составит 625,1 млрд рублей. Значительная часть этих денег пойдёт на транспорт и дорожное хозяйство.
«Мы строим Красносельско-Калининскую линию. «Казаковская, «Путиловская» — ввод 2024 год, «Горный институт», Лахтинско-Правобережная линия. Также у нас в адресной инвестиционной программе предусмотрена реконструкция «Чернышевской», — заключил Зырянов, добавив, что по остальным объектам идёт разработка проектной документации.
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