* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 16:47 — REGNUM Абдул Хамид Хорасани, бывший начальник полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер, произвольно арестовал десятки мирных жителей и заключил их в свою личную тюрьму. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Надёжные источники сообщили, что Хорасани за последний месяц арестовал более 30 мирных жителей в районах «Хайрхана» и «Куле Абчакана» города Кабул.

По словам собеседников, большинство арестованных составляют молодые люди, подростки и старики из Панджшера, они были заключены в тюрьму по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Источники добавляют, что Хорасани отпустил часть арестованных в обмен на деньги и оружие, а некоторых передал главе разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также сообщается, что у Абдул Хамида Хорасани есть две личные тюрьмы в 315-м микрорайоне города Кабула и в Тавахе провинции Панджшер.

Хорасани отвергает заявление о получении денег, оружия и наличии личной тюрьмы. Он заявил, что арестовал несколько человек по приказу начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и убили ряд мирных жителей Панджшера, а некоторые международные правозащитные организации обвинили их в совершении военных преступлений.