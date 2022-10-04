Валуйский район, Белгородская область, 4 октября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Система ПВО сработала днём 4 октября в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщает оперативный штаб правительства региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Четыре ракеты, запущенные со стороны территории б. УССР, сбили над территорией села Казинка. Жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 октября средствами ПВО был предотвращён обстрел посёлка Ровеньки.