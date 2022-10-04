Саратов, , 16:53 — REGNUM Призванные в рамках частичной мобилизации жители Саратовской области могут бесплатно оставить домашних питомцев в приютах. Об этом 4 октября сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Приют для животных Марина Каширская © ИА REGNUM

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Животных в приют примут при наличии подтверждающих призыв на военную службу документов.

Всего в Саратовской области животных принимают в четырех организациях: «Зооцентр» в поселке Расково, «РИЧ (Ценный)» в деревне Юрьевка, «Приют Надежда» в городе Аткарске и фонд «Преданные души» в поселке Татищево.

Напомним, для родных и близких мобилизованных жителей Саратовской области запустили горячую линию.

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