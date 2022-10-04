Москва, , 16:47 — REGNUM Или Киев сменит свою позицию, или лидера — на договороспособного, сообщил 4 октября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

После того, как Владимир Зеленский распорядился на законодательном уровне сделать невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Песков сказал, что Москва будет ждать либо изменения позиции нынешнего лидера киевского режима, «либо уже дождёмся» нового лидера этого режима, «который изменит свои позиции в интересах» своего народа.

Он добавил, что в любом случае для переговоров нужны две стороны. Без участия Киева принятие какого-либо политического документа, например, о прекращении спецоперации на каких-то условиях, в одностороннем порядке невозможно.

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