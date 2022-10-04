Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге разыскивают злоумышленников, причастных к незаконной банковской деятельности, которые смогли обналичить 354 млн рублей, сообщил 4 октября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

По предварительным данным, свою деятельность мошенники начали в первый год пандемии и вели до конца 2021 года в арендуемом офисе на Заставской улице.

«Деньги перечислялись на расчётные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем снимались в банкоматах», — добавил источник, уточнив, что за свои услуги мошенники брали комиссию в размере не менее 12%. Таким образом они смогли заработать 42,5 млн рублей.

«Злоумышленников ищут», — добавил собеседник агентства.