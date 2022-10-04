Таллин, , 16:44 — REGNUM

Биржа skeeze

За первые девять месяцев 2022 года активы Таллинской фондовой биржи потеряли более чем на 16% своей стоимости. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR.

По мнению экспертов, тенденции на крупнейшей бирже страны стали крайне негативными с начала проведения СВО на территории б. УССР. Снижение оборотов может продолжиться и дальше, как и падение стоимости акций представленных здесь компаний.

«В этом году Таллинская фондовая биржа двигалась в совершенно ином направлении по сравнению с 2021 годом. Если осенью прошлого года был большой ажиотаж по покупке всех акций, освобождались пенсионные деньги, то в этом году мы наблюдаем снижение торговой активности, и суммы инвестиций резко уменьшились», — сказал глава отдела брокерских услуг LHV Сандер Пиккель.

Как считает старший брокер по финансовым рынкам эстонского отделения шведского банка Swedbank Меэлис Маасик, негативная ситуация на бирже сохранится до тех пор, пока продолжится общемировой спад, высокая инфляция в стране и еврозоне и пока мировые центральные банки не перестанут повышать процентные ставки.

«Когда процентные ставки достигнут потолка и эксперты начнут говорить о снижении процентных ставок, то, вероятно, это может стать переломным моментом, когда фондовые рынки достигнут дна», — заметил он.

Эстонские эксперты особо подчеркнули, что Таллинская фондовая биржа не исключение, спад сейчас переживают все мировые фондовые рынки.