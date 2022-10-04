Париж, 4 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн утверждает, что «рассчитывала избежать зимних отключений», передает BFM TV.

gouvernement.fr Премьер-министром Франции Элизабет Борн

Отвечая на вопрос бывшего кандидата на пост главы государства Марин Ле Пен о возможных отключениях электроэнергии этой зимой, Элизабет Борн заявила, что правительство «предусмотрело все, чтобы избежать зимних отключений».

Несколько членов правительства Франции появились в последние дни в зимней одежде. Политик упомянула водолазку министра экономики Брюно Ле Мэра и президента Эммануэля Макрона, а также пуховик Элизабет Борн. Во время вопросов к правительству Марин Ле Пен увидела в этом «инфантилизацию французов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон приглашает на ужин 4 октября, некоторых «великих деятелей полиции» последних десятилетий.