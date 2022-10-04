Таллин, 4 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум.

Памятный камень

Среди археологов Эстонии большое оживление вызвал обнаруженный возле Йыэляхтмеской церкви могильный камень с множеством неразборчивых символов. Об этом сообщило гостелевидение ETV в своем репортаже.

Отмечается, что в эстонских социальных сетях активно распространяется теория, согласно которой на этом камне высечен старейший текст на эстонском языке.

Однако ученые заявили, что считают такую версию маловероятной. По их мнению, речь, скорее всего, идет о неразборчивой надписи на кириллице.

«На камне есть письменные знаки. Кажется, что они на двух языках. Во-первых, они напоминают кириллицу, несколько небрежно написанную древнюю кириллицу. Во-вторых, одно слово четко написано на латыни ANNO, то есть год», — рассказал историк Ивар Леймус.

По всей видимости, камень был изготовлен из местного плитняка и на нем был круглый крест, от которого сохранился только круг. Камень был обнаружен во время проведения садовых работ.

Камень, по всей видимости, датируется XVI или XVII веком и был установлен, вероятнее всего, на могиле русского солдата, сообщает СМИ.

«Такие камни делали для русских, которые по какой-то причине меняли религию. Слово ANNO написано с такими буквами N, которые немного напоминают шрифт времен Ренессанса, то есть он может быть конца XVI или первой половины XVII века», — объяснил Леймус.

По словам археологов, следует учесть, что всю правду о высеченных на камне символах, может быть, и не получится узнать никогда.