Новосибирск, 4 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области на сегодняшний день созданы все основные условия для мобилизованных — для проживания, питания, помывки и полевого досуга. Об этом 4 октября заявил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Напомним, что в Новосибирской области был создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов пяти сибирских регионов.

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«Конечно же, несмотря на то, что мобилизованные находятся под ответственностью военного ведомства, — это наши люди, и хотелось бы сделать их быт более комфортным, для того, чтобы в период интенсивного освоения военных навыков, освежения знаний военной службы, бытовые проблемы не отвлекали бойцов, — отметил Травников. — В целом, все организовано — бойцы попросили баню, прямо в палаточном городке. Сегодня помывка организована на базе воинской части — но мужики попросили — «Хотим свою баню!» — в ближайшие дни мобильная баня там будет развернута, мы это поможем сделать. Такие простые, житейские вопросы — мы помогаем их решать».

Он уточнил, что также решены вопросы и с обмундированием.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске скончался один из мобилизованных, находящихся в пункте размещения. Информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

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