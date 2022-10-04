Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM В Ленинградской области отменено в общей сложности 100 решений о мобилизационных мероприятиях, сообщили 4 октября в пресс-службе областной администрации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным комиссии по частичной мобилизации, среди отмененных решений 76 — по возрасту, одно — по количеству несовершеннолетних детей, два решения — по уходу за родственниками с инвалидностью, 11 — в связи с ограниченной годностью, остальные — в связи с необходимостью уточнения документов.

«Частичная мобилизация в области проходит под контролем региональных властей. В том числе, по поручению главы региона на Лужском артиллерийском полигоне развёрнуто семь тёплых модулей для размещения мобилизованных, проходящих формирование в части», — добавили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 50 жалоб мобилизованных жителей Ленинградской области направлено на рассмотрение комиссии по частичной мобилизации от филиала Общероссийского Народного фронта в Ленинградской области. Решение по одному человеку уже принято и он вернулся домой.

Напомним, 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации. По данным Минобороны, в рамках мобилизации на военную службу отправлено уже более 200 тыс. граждан.

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