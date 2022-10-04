Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:47 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области депутаты гордумы не смогли объявить конкурс на пост главы округа. Об этом сообщает портал YarNews.

Переславская городская дума

4 октября состоялось внеочередное заседание городской думы, которое инициировали депутаты фракции «Справедливая Россия». Однако решение о проведении конкурса на пост главы городского округа принято не было. В голосовании приняли участие 14 депутатов, их голоса разделились поровну. Для объявления конкурса необходимо было простое большинство — 8 голосов народных избранников.

Напомним, ранее депутаты гордумы не смогли выбрать главу города из-за разногласий двух крупнейших фракций — «Единой России» и «Справедливой России».

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