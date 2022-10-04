Жешув, Польша, , 16:32 — REGNUM Поблизости от территории б. УССР на аэродроме «Жешув» (Польша) зафиксировано перемещение самолётов НАТО, сообщает 4 октября портал Flightradar.

г. Жешув. Польша (сс)Houx

Уточняется, что два дня назад, 2 октября, на «Жешув» прибыли британский Airbus A330-243 и американский Boeing 767.

Ранее замечены американский вертолёт Bell 429, транспортный испанский самолёт CASA C-295M, американский Boeing 747-412, прилетевший из штата Огайо.

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