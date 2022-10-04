Самолёты НАТО замечены на аэродроме Польши близ территории б. УССР
Жешув, Польша, 4 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Поблизости от территории б. УССР на аэродроме «Жешув» (Польша) зафиксировано перемещение самолётов НАТО, сообщает 4 октября портал Flightradar.
(сс)Houx
г. Жешув. Польша
Уточняется, что два дня назад, 2 октября, на «Жешув» прибыли британский Airbus A330-243 и американский Boeing 767.
Ранее замечены американский вертолёт Bell 429, транспортный испанский самолёт CASA C-295M, американский Boeing 747-412, прилетевший из штата Огайо.