Жешув, Польша, 4 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Поблизости от территории б. УССР на аэродроме «Жешув» (Польша) зафиксировано перемещение самолётов НАТО, сообщает 4 октября портал Flightradar.

(сс)Houx г. Жешув. Польша

Уточняется, что два дня назад, 2 октября, на «Жешув» прибыли британский Airbus A330-243 и американский Boeing 767.

Ранее замечены американский вертолёт Bell 429, транспортный испанский самолёт CASA C-295M, американский Boeing 747-412, прилетевший из штата Огайо.