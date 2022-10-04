Москва, 4 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В ближайшее время хороших новостей с фронтов не будет, отметил 4 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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На многих участках фронта наступила усталость после наступательного периода, в ходе которого были освобождены большие территории, сил держать их уже не осталось, сказывается нехватка личного состава, констатировал военкор.

«Противник же вводит в бой подготовленные резервы, реализует преимущество и в людской силе, и в разведданных. Время, которое они провели, отступая и в обороне, Киев использовал для подготовки новых боеспособных соединений», — отметил Коц.

В этой ситуации посыпать голову пеплом не стоит, нужно готовить подкрепления для обескровленных подразделений, решать проблемы взаимодействия, связи, налаживать тылы, убежден военкор.

«Проехали сейчас от Кременной (ЛНР) до Сватово. Паники я не вижу, шапкозакидательства тоже. Мужики готовятся к тяжелым боям за территорию Российской Федерации. Которую нам предстоит отвоевывать, когда оперативный кризис СВО будет преодолен», — добавил Коц.