Воронеж, 4 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Приговор 28-летнему гражданину США, напавшему на сотрудника полиции, вынес 4 октября Центральный районный суд Воронежа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В январе 2022 иностранец устроил пьяный дебош в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. Хулигана сняли с поезда на станции в Воронеже, его доставили в дежурную часть, где он несколько раз ударил ногой полицейского.

В ходе предварительного и судебного следствия злоумышленник признал свою вину, принёс извинения в адрес Российской Федерации и сотрудника полиции.

Суд назначил иностранцу четыре года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё может быть обжалован.