Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В 2023 году большая часть бюджета Санкт-Петербурга, 23,1%, будет направлена на развитие транспортной системы города. Об этом 4 октября заявила глава городского комитета финансов Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Расходы городского бюджета в 2023 году составят один триллион 170 млрд рублей, — отметила Енилина. — На первое место выходит государственная программа развития транспортной системы, 269,9 млрд рублей или 23% расходов городского бюджета».

Чуть меньше средств, 20,3%, потратят на сферу образования, почти 14% — на здравоохранение. На социальную поддержку граждан из городского бюджета выделят 10,5%, а на обеспечение граждан доступным жильём и коммунальными услугами — 6,3%.

При этом адресная инвестиционная программа, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в 2023 году превысит 200 млрд рублей. А её объём за три года составит 625,1 млрд рублей. Большая часть уйдёт на дорожное хозяйство, 27,5%.

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