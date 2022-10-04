Тюмень, , 16:23 — REGNUM На полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) 10 пар заключили брак 4 октября. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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Для молодожёнов организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание решили не тянуть с проверкой чувств.

«До каждого из молодожёнов доведены меры социальной поддержки, которые гарантирует государство и региональные органы власти для них, для их близких. Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах», — сообщил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

Отмечается, что в целом 39 тюменских военнослужащих, которые тренируются на полигоне, планируют заключить брак.